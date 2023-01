Lidl è assurda, le offerte al 70% di sconto con la tecnologia quasi gratis

Ogni mese arrivano i nuovi volantini da parte dei negozi che operano sul territorio italiano, proprio come tutti attendono. Un gran pubblico non fa altro che aspettare, aspettare quel momento in cui lo smartphone che desidera potrà essere acquistato ad un prezzo nettamente più basso, magari con qualche agevolazione. È proprio questo il presupposto su cui opera un colosso come Lidl, il quale negli ultimi tempi sta facendo faville tanto da mettere in difficoltà anche i grandi attori del mondo e-commerce. Manca ancora un po’ alla fine delle offerte dell’ultimo volantino, ma di certo non mancano le proposte interessanti visto che la merce è ancora disponibile sugli scaffali.

Lidl, le migliori offerte stanno arrivando a ripetizione: ora il volantino include al suo interno quello che è un tempo non esisteva

Questa volta Lidl non vuole che gli utenti siano scontenti è proprio per tale motivo sono arrivate le offerte migliori che qualcuno si attendeva già da tempo. Ovviamente non bisogna guardare solo il settore alimentare nel quale il colosso risulta libero assoluto, ma anche tutto il resto. Tra le altre categorie c’è anche la tecnologia, soprattutto quella utile per la casa.

Questa volta basterà spendere 12,99 € per portare a casa una stazione meteorologica o magari 19 € per acquistare un diffusore di aromi ad ultrasuoni. Ci sono poi tanti altri oggetti, come un asciuga capelli a 19 € e un rasoio con lamina rotante a soli 24 €.