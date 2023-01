Kilobyte Megabyte Megabit e Gigabyte, le varie differenze tra le unità di misura

La differenza principale tra megabyte e megabit è che un megabit è 1/8 di un megabyte. In termini generali, si può affermare che un megabyte è più grande di un megabit. La misurazione dei dati digitali inizia con il byte, tuttavia, i byte sono spesso troppo piccoli per essere utili quando si tratta di file di grandi dimensioni come video o foto, ed è per questo che è stato introdotto l’unità di misura chiamata bit, che rappresenta l’unità minima di informazione digitale.

La maggior parte dei file di grandi dimensioni vengono compressi per occupare meno spazio, ma questo fa si che il numero di bit sia solitamente superiore rispetto alla quantità di byte. Inoltre, 1 gigabyte equivale a 1.073.741.824 byte e 1 gigabit equivale a 1.000.000.000 bit.