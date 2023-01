Whatsapp, come cancellare i contenuti più pesanti ricevuti sull'app

WhatsApp è un’applicazione molto versatile e ricca di funzionalità. Tra le sue caratteristiche più utilizzate ci sono la possibilità di inviare e ricevere foto, video, audio e documenti, oltre a poter tenere conversazioni sempre nuove e aggiornate. Tuttavia, con il passare del tempo, l’applicazione può diventare sempre più pesante e piena di contenuti inutili, soprattutto se appartenete a quella cerchia di persone super attaccate al passato ed ai ricordi. Se siete alla ricerca di un metodo per sbarazzarvi dei file più grandi, siete nel posto giusto.

Whatsapp: il trucco per liberare la memoria con facilità

Per ovviare a questo problema, esiste un trucco per sondare le profondità dell’app e andare a vedere tutto quello che abbiamo accumulato negli anni senza dover nuovamente visionare ogni singola chat. Questo trucco consiste nell’andare nelle impostazioni di WhatsApp, cliccando sui tre puntini in alto a destra e poi proseguendo su “Spazio e dati”. Qui si potrà accedere all’opzione “Gestisci spazio“, dove si potrà vedere quanti GB si stanno utilizzando e quanti sono liberi.

Inoltre sarà possibile vedere gli elementi più pesanti all’interno dell’app, in ordine di grandezza. In questa sezione ci sono tutti gli elementi di oltre 5 MB, che potranno essere visualizzati ed eventualmente eliminati. Inoltre, sotto si potranno vedere tutti gli elementi, in ordine di grandezza, contenuti in ogni singola chat. Questo permetterà di individuare rapidamente i file più pesanti e decidere se eliminarli o meno.

A proposito di Whatsapp, sapete che esiste un trucchetto “malvagio” che vi permette di tenere d’occhio il vostro partner o anche i vostri figli?