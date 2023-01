WhatsApp, 3 funzioni shock e importantissime che potete scoprire segretamente

Dopo aver visto i numerosi aggiornamenti che sono arrivati tempestivamente a migliorare un’applicazione già all’apparenza perfetta come WhatsApp, ci sarebbero tante altre opportunità al di fuori. Queste sono state scoperte man mano dagli utenti, i quali hanno preso al volo tutte quelle soluzioni elaborate da sviluppatori di applicazioni di terze parti.

Effettivamente uscire fuori dagli schemi è qualcosa che spesso stuzzica l’uomo, il quale, in veste di utente WhatsApp, questa volta vuole avere tre funzionalità segrete. Queste sono disponibili solo scaricando tre applicazioni diverse tra loro che ad oggi risultano tutte disponibili e soprattutto consone ai canoni della legge.

WhatsApp continua ad aggiornarsi ma a quanto pare alcune funzioni esterne attraggono particolarmente gli utenti

La prima applicazione in questione è quella che rievoca un po’ le paure del passato per qualche utente, ovvero Whats Tracker. L’applicazione, per coloro che masticano un po’ di inglese, dovrebbe già rendere l’idea di quello che è in grado di fare. Si tratta di un modo per tracciare l’attività degli altri utenti su WhatsApp mediante una piattaforma. In poche parole sarà come spiare, ma senza conoscere il contenuto delle conversazioni altrui. Potrete infatti sapere con precisione quando un utente o più persone decidono di entrare o uscire da WhatsApp. Il tutto con una notifica istantanea e un report a fine giornata.

L’altra applicazione degna di nota che in tanti hanno scaricato è quella che permette di recuperare i messaggi eliminati di proposito dalle persone con cui state chattando. Si chiama WAMR e consente praticamente di intercettare tutti i messaggi all’arrivo della notifica, i quali saranno conservati all’interno di questa nuova piattaforma.

L’ultima applicazione che gli utenti stanno provando nell’ultimo periodo è quella che consente di essere praticamente invisibili. Si chiama Unseen ed offre la possibilità di leggere al di fuori di WhatsApp tutti i messaggi in arrivo così da non risultare online quando lo si fa.