Il continuo rincorrere Telegram, la rivale più agguerrita degli ultimi anni e sulla quale moltissimi utenti hanno effettivamente deciso di puntare, ha portato WhatsApp ad introdurre tantissime nuove funzioni, andando a tutti gli effetti ad ampliare le possibilità di utilizzo.

Una delle ultime new entry riguarda più che altro la possibilità di auto-inviarsi i messaggi, andando a creare una conversazione ad hoc, sulla quale inoltrare chat testuali, file o allegati di vario genere. A prima vista potrebbe apparire come funzione superflua, ma risulta molto utile, ad esempio, nel momento in cui si vuole accedere ad un file presente su PC (o smartphone), da tutti gli altri device collegati al medesimo account di WhatsApp.

WhatsApp, ecco le funzioni da conoscere nel 2023

Il 2023 nasconde tante altre funzioni che forse pochi utenti conoscono, una di queste è sicuramente WhatsApp Web, soluzione ideale per riuscire effettivamente ad accedere alle stesse identiche chat, senza doversi minimamente affidare al dispositivo mobile. Avete capito bene, con WhatsApp Web potrete mettere le mani su un client web, che non richiede l’installazione di software aggiuntivi o di terze parti, per mezzo del quale godere delle funzioni di WhatsApp tramite il notebook o il PC desktop.

L’ultima funzione da conoscere riguarda più che altro WhatsApp Business, soluzione ideale per coloro che vogliono collegare più numeri allo stesso account WhatsApp, in questo caso ad esempio per dividere la vita lavorativa da quella privata, per un professionista per intenderci, ma potremmo elencare molte altre utili applicazioni.