Il noto produttore Motorola ha guardato annunciato in queste ultime settimane diversi smartphone, fra cui il Motorola Moto G53 5G e il Motorola Edge 40 Pro. A quanto pare, però, le sorprese non sono ancora finite, dato che nelle prossime settimane saranno annunciati almeno due nuovi smartphone, cioè Motorola Moto G23 e Moto G13. Il portale Appuals, in particolare, ha da poco rivelato prezzi e presunte specifiche di questi dispositivi.

Motorola Moto G23 e Moto G13, emergono prezzo e presunte specifiche

Nel corso delle ultime ore il portale Appuals ha rivelato quelli che dovrebbero essere prezzi e presunte specifiche dei prossimi smartphone di casa Motorola. Stando a quanto riportato, in particolare, entrambi gli smartphone condivideranno alcune caratteristiche. Tra questa, ci saranno tre stesse colorazioni, ovvero Blue, White e Grey. Entrambi gli smartphone, poi, potranno contare su un unico taglio di memoria comprendente 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Immaginiamo che la memoria sarà espandibile tramite scheda microSD, trattandosi di smartphone di fascia media. Su entrambi dovremmo inoltre trovare un display con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione HD e ci sarà anche un processore octa core, anche se per ora non sappiamo di quale si tratta.

Il portale in questione ha infine rivelato quelli che dovrebbero essere i prezzi di vendita ufficiali. Motorola Moto G13, in particolare, dovrebbe avere un costo di 159 euro, mentre Motorola Moto G23 dovrebbe costare 199 euro. Ricordiamo comunque che, tra le altre caratteristiche, ci sarà anche una grande batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 20W per il Moto G13 e ricarica rapida da 33W per il Moto G23.