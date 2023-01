Gillette Mach3, un nome una garanzia di qualità e di prestazioni al top, su Amazon gli utenti si ritrovano a poter acquistare la variante con 6 lamette di ricambio (a cui aggiungere quella montata, per un totale di 7), ad un prezzo quasi mai visto prima in Italia.

Amazon, ecco il prezzo del Gillette Mach3

Il rasoio Gillette Mach3 è in fortissimo sconto su Amazon, il prezzo di listino è ridotto fino al raggiungimento della spesa finale di soli 14,99 euro (in confronto appunto ai 19,99 euro di listino). Se volete acquistare il prodotto, collegatevi qui, ma ricordate che la promozione scadrà il 23 gennaio, salvo esaurimento anticipato delle scorte (molto probabile).

Il modello in questione comprende un set di 7 lamette da barba, 6 di ricambio ed una montata sul corpo principale, tutte composte da 3 lame di facile risciacquo, con ottimo scorrimento con gel lubrificante. La durata della singola testina, secondo quanto dichiarato da Gillette, dovrebbe aggirarsi attorno alle 15 rasature. Il prodotto presenta un design ergonomico, grazie al giusto mix tra parti in plastica e in gomma, con colorazione argentata caratteristica del brand.

La spedizione è entro pochissimi giorni, viene gestita interamente da Amazon, ciò sta a significare che potrete godere di tutti i benefici del caso: garanzia di 24 mesi, garanzia di 1 mese per qualsiasi cosa, ed appunto la consegna velocissima a casa. I dettagli sono disponibili sullo store.