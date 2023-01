Ormai è da giorni che non si fa altro che parlare dei nuovi Samsung Galaxy S23 che il colosso sud coreano andrà a presentare al mondo il prossimo 1° febbraio 2023.

I dispositivi non sono ancora usciti ma li conosciamo quasi a memoria, sono infatti trapelate recentemente le schede tecniche e da qualche giorno anche i probabili prezzi per l’Italia. Scopriamo insieme i dettagli.

Samsung Galaxy S23: ecco i probabili prezzi in Italia

Potremmo essere davanti ai prezzi di listino francesi dei tre top di gamma che saranno ufficiali il primo febbraio. E ci togliamo subito il dente: non ci sono buone notizie per il portafogli. Sembra una certezza nonostante non lo sia, perché un paio di giorni fa la prima conferma dei rumor su un possibile aumento dei prezzi era già arrivata dalle cifre in dollari.

In un quadro negativo per dei prezzi che dovrebbero andar su, c’è una buona notizia: Samsung potrebbe proporre la variante da 128 GB sul solo Galaxy S23, mentre Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra partirebbero da 256 GB. Una piccola consolazione che produrrebbe benefici sul medio periodo, quando i rivenditori inizieranno a scontare le versioni d’attacco dei Galaxy S23 che per il Plus e per l’Ultra non sarebbero più quelle da 128 GB ma da 256.

Arrivando ai numeri, il modello base da 128 GB dovrebbe partire da 959 euro, arrivando a 1019 euro per quello da 256 GB. Il modello Plus invece potrebbe essere proposto a 1219 euro per 256 GB e 1339 euro per quello da 512 GB. Infine la stangata per l’Ultra, 1419 euro per il 256 GB, 1599 euro per 512 GB ed infine 1839 euro per la versione da 1 TB. Non ci resta che attendere per scoprire se i prezzi trapelati si reputeranno veritieri.