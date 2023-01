samsung-galaxy-s23-ultra-e-s23-plus-le-immagini-appaiono-online

Oggi il quotidiano olandese Nieuwe Mobile ha pubblicato le foto dei prossimi Samsung Galaxy S23 Ultra e S23 Plus. I nuovi flagship di Samsung, che dovrebbero essere annunciati il mese prossimo, sarebbero trapelati online.

La struttura in metallo e il retro in vetro utilizzati da entrambe le versioni Ultra e Plus dell’S23 danno l’impressione di essere identici nell’aspetto. Entrambi i modelli sono disponibili in quattro tonalità distinte: Phantom Black, Cotton Flower (crema), Botanic Green e Misty Lilac (rosa o lavanda). Questi colori corrispondono a quelli mostrati questa settimana da WinFuture, quindi sembra che tutti i modelli S23 avranno la stessa gamma di colori.

Samsung Galaxy S23 sarà presentato il 1° febbraio

Inoltre, l’Ultra vanta cinque sensori per la fotocamera sul retro, che lo fanno sembrare più piatto del suo predecessore. Inoltre, i tre obiettivi più grandi dell’S23 Ultra sono la fotocamera principale, quella ultra-wide e il teleobiettivo 10x. Inoltre, i pulsanti laterali dell’Ultra sono posizionati più in basso rispetto al suo predecessore.

Si dice che l’Ultra includerà una fotocamera principale da 200 megapixel, la più alta risoluzione mai vista su un dispositivo Galaxy. Sia la versione base che quella Plus dovranno essere dotate di fotocamere da 50 megapixel. Inoltre, l’Ultra sarebbe dotato di una messa a fuoco e di una stabilità superiori rispetto al suo predecessore. In deroga alla prassi abituale di Samsung di utilizzare processori Snapdragon negli Stati Uniti e chip Exynos in Asia e in Europa, entrambi i telefoni dovrebbero funzionare con chipset Snapdragon 8 Gen 2 su qualunque mercato

Alla presentazione Galaxy Unpacked del 1° febbraio, Samsung fornirà tutte le informazioni. Tuttavia, l’azienda sta ora accettando i preordini da parte di alcuni fortunati clienti.