In questi ultimi giorni il noto operatore telefonico italiano WindTre ha reso disponibile una muova promozione per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare un nuovo smartphone. In particolare, l’iniziativa di chiama “Operazione Smartphone Incluso” e permetterà di portarsi a casa numerosi smartphone con rate da 0 euro.

WindTre, acquistabili diversi smartphone con rate da 0 euro

Con la nuova iniziativa lanciata dal noto operatore telefonico arancione tutti gli utenti interessati potranno acquistare diversi smartphone con rate pressoché da 0 euro al mese. Come già detto, l’iniziativa è denominata “Operazione Smartphone Incluso” e permetterà di abbinare ad un’offerta dell’importo di almeno 9,99 euro al mese l’acquisto di uno smartphone.

Con la nuova promozione, gli utenti interessati dovranno pagare soltanto un anticipo per avere in abbinata con la propria offerta l’acquisto di uno smartphone. La promozione prevede infatti uno sconto che permetterà di avere le rate praticamente da 0 euro.

Tra gli smartphone acquistabili, c’è ad esempio il Samsung Galaxy A13 che sarà acquistabile con un anticipo di 99 euro. C’è poi anche lo Xiaomi Redmi A1 che si potrà acquistare con un anticipo di soli 39,90 euro. Disponibile anche il nuovo Honor X7, che ora sarà acquistabile con WindTre con un anticipo di 89,99 euro. Ricordiamo infine che è disponibile anche il Motorola Moto G22, sempre con un anticipo di 99,99 euro.

Oltre a questa iniziativa, ricordiamo che l’operatore telefonico ha anche da poco reso disponibile una nuova offerta mobile, ovvero WindTre MIA Unlimited. Si tratta di un’offerta molto conveniente e che viene proposta con la convergenza con una qualsiasi offerta di rete fissa attiva proposta da WindTre.