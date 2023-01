L’operatore telefonico WindTre offre spesso diverse opportunità di rilievo per tutti coloro che sono anche clienti di rete fissa. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore sta proponendo ad alcuni clienti di rete fissa l’attivazione della nota offerta di rete mobile denominata WindTre MIA Unlimited x Super Fibra. In questo caso, l’offerta viene proposta ad un prezzo letteralmente folle.

WindTre MIA Unlimited x Super Fibra, offerta convergente a prezzo da urlo

In questi ultimi giorni alcuni già clienti di rete fissa del noto operatore telefonico arancione potranno attivare una delle offerte di rete mobile più note. Si tratta come già accennato dell’offerta denominata WindTre MIA Unlimited x Super Fibra. Per tutti questi clienti, il costo per il rinnovo mensile sarà notevolmente inferiore ai 10 euro. Si tratta infatti di prezzi personalizzati che si aggirano tra i 3,99 euro e i 4,99 euro al mese.

L’offerta WindTre MIA Unlimited x Super Fibra include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri e giga illimitati per navigare con connettività 4G, grazie alla convergenza con l’offerta di rete fissa.

Ad alcuni clienti la stessa offerta viene anche proposta con metodo di pagamento automatico e con supporto alla connettività 5G. In questo caso, l’offerta includerà sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 SMS e giga senza limiti, come già detto, con una connettività fino al 5G. Vi ricordiamo che l’operatore telefonico ha inoltre da poco reso disponibile anche l’offerta WindTre Di Più Full 5G.