Ogni giorno sul Play Store di Google sono disponibili tantissime applicazioni gratis che gli utenti possono effettivamente scaricare sui propri dispositivi Android, riuscendo difatti a risparmiare al massimo, senza mai rinunciare a giocare o godere comunque di ottime performance.

Le offerte migliori sono disponibili con tiratura limitata, ciò sta a significare che potrebbero terminare da un momento all’altro, lasciandovi letteralmente a bocca asciutta, ecco quindi che non dovrete fare altro che velocizzare il più possibile l’acquisto, onde evitare problematiche o rincari successivi.

Android e Play Store, le app gratis di oggi

Per approfittare delle offerte, ci teniamo a sottolinearlo, non sono richieste operazioni troppo complesse, infatti l’accesso è aperto a tutti senza alcuna difficoltà, dovete semplicemente premere il link inserito, per collegarvi con il vostro smartphone al Play Store di Google.

Il gioco più interessante tra quelli in promozione è senza dubbio Christmas Puzzle Premium, leggermente fuori stagione, ma comunque ancora in grado di intrattenere un numero sempre più grande di utenti, con tanti contenuti interessanti (LINK).

Le altre offerte riguardano più che altro applicazioni PRO, quindi la versione in genere a pagamento con funzioni aggiuntive, scontate. Tra le migliori abbiamo Phone Optimizer Pro (LINK), All Languages Translator Pro (LINK), ma anche Famous Quotes Guessing Pro (LINK), per finire con Spirits Wave EVP Scanner (LINK).

Tutti questi sconti, come vi abbiamo già ampiamente anticipato, sono limitati nel tempo, cercate di velocizzare l’acquisto.