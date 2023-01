Samsung Galaxy Tab A8 su Amazon al 30% di sconto, costa meno di 180€

Proprio su Amazon durante gli ultimi giorni Samsung avrebbe proposto uno dei suoi tablet più acquistati dell’ultimo periodo ad un prezzo di favore, con caratteristiche davvero ottimali.

Per avere tutti i giorni le migliori offerte del colosso e-commerce, potete iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Amazon lancia uno sconto importantissimo su uno dei tablet più acquistati dell’ultimo periodo, ecco Galaxy Tab A8 di Samsung a 178 euro

Il Galaxy Tab A8 di Samsung è uno dei migliori al momento nella sua fascia di prezzo, con l’offerta di Amazon che risulta molto interessante.

Si tratta di uno dei tablet migliori per quanto riguarda il rapporto tra qualità e prezzo e ad affermarlo sono gli utenti stessi. Tante persone che hanno portato a casa il dispositivo riferiscono di aver avuto un’ottima riuscita, la quale viene confermata dalle caratteristiche di cui quest’ultimo è in possesso.

Si tratta infatti di un tablet da parte di Samsung ben elaborato per tutte le età ed esigenze, anche se in ambito professionale c’è bisogno di ben altro. Ovviamente si può contare su una capacità di memoria pari a 128 giga, su una diagonale di schermo di 10,5 pollici con risoluzione full HD 1920 × 1200 pixel e 3 giga di memoria RAM. Per quanto concerne poi il sistema operativo, come recita Amazon, il tablet di Samsung a a bordo Android 11. La memoria interna è di 32 giga. Viene proposto nella colorazione grigia e nella versione 2022. Si tratta della versione Wi-Fi, la quale dunque si connetterà ad Internet solo ed esclusivamente utilizzando una rete domestica o mobile ma di altri dispositivi.

Il prezzo poi è uno degli speroni maggiori ad acquistare il dispositivo, dal momento che c’è uno sconto clamoroso che arriva al 30%. Parliamo infatti di un costo che passa da 249,90 € a 178,28 €, davvero ottimo. Per acquistare direttamente il prodotto, dovrete solo cliccare qui per recarvi sul sito ufficiale di Amazon, dove avrete una panoramica maggiore del dispositivo in questione.