I clienti Iliad e MVNO che effettuano il trasferimento del numero a WindTre hanno la possibilità di scegliere tra quattro offerte super convenienti. Il gestore permette di ricevere fino a 150 GB di traffico dati per la navigazione a partire da soli 7,99 euro al mese.

Passa a WindTre: tutte le offerte da non perdere questo mese!

La prima offerta descritta è quella più economica e conveniente per tutti gli utenti, soprattutto per coloro che desiderano sostenere il costo di rinnovo tramite credito residuo. La WindTre GO 50 Star + Digital, infatti, prevede una spesa di soli 7,99 euro al mese e include minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Allo stesso costo ma con saldo tramite carta di credito, conto corrente o carta conto, è disponibile la WindTre GO 101 Star + Digital con Easy Pay, che include minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Sostenendo una spesa di rinnovo di 8,99 euro al mese, con addebito su carta di credito, conto corrente o carta conto, invece, è possibile attivare la WindTre GO 150 Star + Digital con servizio Easy Pay. L’offerta permette di ottenere minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Infine, i nuovi clienti possono optare per la WindTre GO 100 Special + Digital. Al costo di 9,99 euro, da saldare tramite credito residuo, la tariffa permetterà di ricevere minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Si ricorda che le offerte in questione sono rivolte esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da uno degli operatori selezionati da WindTre. Accedendo al sito ufficiale è possibile selezionare il proprio gestore di provenienza e quindi conoscere le offerte disponibili. Queste potranno essere attivate direttamente online senza andare incontro ad alcuna spesa iniziale, con spedizione gratuita della SIM tramite corriere.