L’operatore WindTre, domani 16 gennaio 2023 si appresterà a laniare delle nuove offerte, sia di rete fissa che di rete mobile. Fanno parte della categoria Family, Call Your Country e anche in Fibra.

Vi ricordo anche che l’operatore ha messo recentemente in atto delle nuove rimodulazioni ad alcune offerte, le quali partiranno a breve. Ecco tutti i dettagli sulle nuove offerte.

WindTre: a breve lancerà delle nuove offerte

Domani dovrebbe arrivare la nuova offerta Di Più Family 5G, al posto dell’attuale offerta Family 5G dedicata all’attivazione di una SIM aggiuntiva da parte dei nuovi clienti mobili. Questa offerta permette ai clienti dell’operatore di attivare fino a 3 SIM aggiuntive sulla stessa anagrafica abbinate ad una SIM principale, attualmente prevede minuti illimitati, 200 SMS e 50 Giga di traffico dati 5G, il tutto a 9,99 euro al mese in versione Easy Pay.

L’operatore arancione dovrebbe anche lanciare la nuova offerta Call Your Country Unlimited 5G, la quale comprenderà minuti illimitati nazionali, 300 minuti verso l’estero e Giga illimitati di traffico dati validi anche in 5G alla massima velocità, il tutto a 19,99 euro al mese sia su credito residuo che con Easy Pay. Sempre per i clienti stranieri, dovrebbe lanciare anche la nuova offerta denominata Call Your Family 5G.

In merito agli smartphone, nei prossimi giorni dovrebbe rendere disponibile una nuova modalità di vendita a rate, che prevede delle rate mensili scontate e una rata finale. Nello specifico, questa nuova modalità sarà disponibile sugli smartphone Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12T, Samsung Galaxy S22 128GB e Samsung Galaxy Z Flip 4 128GB. Questi smartphone avranno tutti delle rate mensili più basse rispetto alla normale vendita rateale, ma con una rata finale di 100 euro.