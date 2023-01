Wikipedia, nel 2022 Cleopatra era tra gli argomenti più ricercati

In un recente articolo su The Conversation, uno scienziato sociale computazionale ha descritto il suo lavoro di raccolta dei dati di Wikipedia alla fine di ogni anno per capire quali argomenti abbiano attirato maggiormente l’attenzione. Come si può dedurre dal titolo, nel 2022 la pagina più letta era quella di Cleopatra, ma perché?

Wikipedia: da cosa nasce la curiosità degli utenti?

Le pagine di Wikipedia vengono lette in base agli eventi che si verificano durante l’anno. Personaggi come Elon Musk, eventi come la guerra tra Russia e Ucraina e perfino il processo tra Johnny Depp e Amber Heard ricevono un numero maggiore di visualizzazioni. Al secondo posto, sorprendentemente, c’è Jeffrey Dahmer, il famigerato serial killer americano morto nel 1994, con oltre 54 milioni di visualizzazioni. Ma il primo posto lo conquista sorprendentemente Cleopatra.