Tra i vari operatori telefonici italiani, anche il colosso Vodafone ha deciso di proporre da tempo delle offerte di rete mobile dal costo non troppo elevato e soprattutto con un elevato quantitativo di giga per navigare in tranquillità. Anche a gennaio 2023, l’operatore sta quindi proponendo svariate promozioni, una più interessante dell’altra.

Vodafone, ecco le offerte da attivare per il mese di gennaio 2023

Siamo quasi a metà gennaio e l’operatore telefonico rosso sta ancora dando la possibilità di attivare diverse offerte di rete mobile davvero notevoli. Vediamo qui di seguito qualcuna.

Vodafone Silver

Vodafone Silver è una delle offerte di rete mobile dell’operatore telefonico più apprezzate tra gli utenti in entrambe le sue versioni disponibili. Una di queste, ricordiamo, ha un costo di 7,99 euro al mese e comprende minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 150 GB di traffico dati con connettività 4G. La seconda versione ha un costo mensile di 9,99 euro e comprende però ben 200 GB.

Vodafone Bronze

Questa offerta include ogni mese 50 GB di traffico dati con connettività 4G e sempre minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Anche questa è stata proposta più volte dall’operatore assieme a Vodafone Silver. Il prezzo è di 9,99 euro al mese.

Vodafone Red Max Under 25

Quest’ultima offerta è riservata a tutti gli utenti under 25. In particolare, sono inclusi ogni mese minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri fissi e ben 100 GB di traffico dati sempre con connettività 4G. Il costo per il rinnovo mensile è di 9,99 euro.