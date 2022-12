In occasione delle festività natalizie i vari operatori telefonici italiano hanno proposto tante promozioni e offerte speciali per i propri utenti. Vodafone, in particolare, ha da poco decido di rendere nuovamente disponibili nei negozi fisici aderenti alcune sue offerte molto apprezzate. Tra queste, ci sono Vodafone Silver e Vodafone Bronze.

Vodafone, disponibili per Natale Vodafone Silver e Vodafone Bronze anche nei negozi

Anche per le festività di Natale sarà possibile attivare presso i negozi fisici autorizzati diverse offerte del noto operatore telefonico rosso. In particolare, tra queste sono nuovamente disponibili le offerte denominate Vodafone Silver e Vodafone Bronze.

La prima di queste offerte è stata una delle più apprezzate fra gli utenti, ovvero Vodafone Silver. In particolare, questa offerta è disponibile in due versioni, di cui una con 150 GB di traffico dati e una con 200 GB di traffico dati. In entrambi i casi sono inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo di queste due versioni è rispettivamente di 7,99 euro e 9,99 euro.

La seconda offerta è poi Vodafone Bronze, anch’essa molto apprezzata fra l’utenza. Questa offerta, in particolare, include ogni mese 50 GB di traffico dati per navigare e sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. Il costo per il rinnovo mensile di questa offerta è di 9,99 euro. Oltre a queste, è disponibile nei negozi anche l’offerta Vodafone Minuti 20 Giga. Quest’ultima include ogni mese 20 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri.