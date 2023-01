Netflix, serie e film in arrivo a gennaio e la lista dei più visti

Netflix sta certamente entusiasmando le persone con le sue grandi opportunità, le quali includono ormai film e serie TV dal valore indiscutibile. Alcuni dei titoli che tutti ormai conoscono sono diventati dei veri e propri cult nel mondo dello streaming, soprattutto tra le serie TV. Ogni giorno si discute di quali siano le migliori serie attualmente disponibili, le quali si stanno confermando a più riprese.

Tra le migliori ecco ancora Mercoledì che però perde qualche posizione visto che la stagione è stata terminata o quasi da tutti coloro che seguono la produzione fin dall’inizio. Ci sono però anche altri contenuti come Emily in Paris, alla guida delle classifiche, o Vikings con la sua nuova stagione. Ci sono però tanti altri motivi per apprezzare Netflix, uno dei quali risulta essere il nuovo abbonamento di cui tutto il mondo parla per quello che offre, per la modalità e soprattutto per il prezzo mensile.

Netflix: il nuovo abbonamento da 5,49 euro al mese fa impazzire tutti

Bastano ormai solo 5,49 euro al mese per avere Netflix, anche se con qualche compromesso che qualcuno giudica di troppo. Non serve per forza sottoscrivere il piano Premium per avere tutti i contenuti, visto che anche con questa nuova tipologia di abbonamento è possibile.

Quello che gli utenti devono ben tenere a mente è che ogni ora di contenuti vedrà almeno 4 o 5 minuti di pubblicità comparire. Tutto sarà in HD a 720p con tutte le scelte dal solito catalogo. Ovviamente Netflix è stata rilasciare nuovi contenuti a partire dai prossimi giorni del mese di gennaio.