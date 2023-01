Iliad vuole imporsi anche nel 2023 come il grande operatore nel campo della telefonia mobile. Il provider francese ha deciso di accelerare ancora una volta sotto il punto di vista commerciale, lanciando la promozione Flash 120, una promozione speculare alla Giga 120, ma ancora più conveniente.

Iliad, la possibile eliminazione del 3G nel 2023

Gli abbonati che scelgono la Flash 120 avranno a loro disposizione chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali, con un pacchetto di 120 Giga per navigare in internet. Il costo è davvero molto conveniente con un prezzo pari a 7,99 euro ogni mese. A rafforzare ancora di più questa promozione vi è la tecnologia 5G a costo zero.

Nel corso del nuovo anno, Iliad andrà proprio a rafforzare la sua posizione relativamente alla copertura delle reti di nuova generazione. Il 2023 dovrebbe essere l’anno in cui le connessioni 5G di Iliad saranno estese su tutto il territorio nazionale.

Con investimenti sempre più mirati verso lo sviluppo del 5G, per i clienti potrebbero però esserci delle conseguenze connesse. In particolare modo, con le reti di nuova generazione in rampa di lancio, il gestore francese potrebbe decidere di eliminare in via definitiva la sua tecnologia 3G. Sono già in atto, in tal senso, studi per realizzare un vero e proprio processo di dismissione per le vecchie reti internet.

Per quanto concerne le tempistiche, però, gli utenti hanno tutte le rassicurazioni del caso. Almeno sino a quando non sarà raggiunta la copertura totale del territorio almeno l’attuale tecnologia per le linee 4G, le linee 3G continueranno ad essere operative.