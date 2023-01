android-ecco-alcuni-dei-migliori-giochi-gratuiti-di-gennaio-2023

Il Google Play Store è pieno di giochi Android gratuiti, ma quali sono i migliori? Le aggiunte di questo mese includono Scriptic: Netflix Edition, un gioco poliziesco in prima persona, Crash Heads, uno sparatutto in single-stick sulla falsariga di Clash Royale, Ski Challenge, un divertente gioco di sci, e Into the Dead 2, un classico endless runner con zombie.

Il mercato dei jRPG in formato gacha è ormai saturo, quindi per competere nel Google Play Store, il vostro gioco dovrà essere assolutamente eccezionale. Possiamo affermare con certezza che Alchemy Stars rientra in questa categoria, poiché si presenta come un gioco molto ben realizzato sotto tutti i punti di vista, essendo sia esteticamente gradevole che meticolosamente sviluppato.

Play Store: ecco alcuni giochi da scaricare

Caratterizzati da un design anime eccezionale, gli eroi del gioco navigano in un mondo fantastico pieno di pericoli accompagnato da un sistema di combattimento a turni con una notevole complessità strategica, arricchito da abilità uniche e devastanti incantesimi ad area che infliggono danni a più avversari contemporaneamente.

Quando scaricherete Alto’s Odyssey, sarete immersi in un’emozionante caduta libera dalla cima di una montagna, mentre sullo sfondo si alternano splendidi panorami. Questa tecnica è stata la chiave del successo del primo episodio.

L’esperienza riesce a combinare la notevole direzione creativa, soprattutto alla luce dell’ambientazione, con la sorprendente immediatezza di un semplice sistema di controllo touch, controllabile con la pressione di un solo dito sullo schermo. Anche dopo aver investito una notevole quantità di tempo, potreste ritrovarvi attratti dai nuovi elementi di gioco.

Con Angry Birds Journey, Rovio riporta il suo meraviglioso classico domestico su Android, riportando non solo il gameplay fondamentale della serie ma anche i suoi personaggi, gli uccelli arrabbiati, che ancora una volta devono inseguire i maiali verdi, colpevoli di aver rubato le loro uova. La premessa di base rimane la stessa: usare una fionda per sparare gli uccelli contro gli edifici nemici, ma ci sono molte evoluzioni su questo tema.

Il gioco di ruolo d’azione free-to-play AnimA ARPG è senza dubbio una delle opzioni più coinvolgenti per i dispositivi Android. Il gameplay del gioco è robusto, veloce e sorprendente e ci farà affrontare sciami di nemici spaventosi attingendo a un arsenale di abilità letale e vasto.

Esplorate un vasto mondo dark fantasy con oltre 40 livelli progressivamente più difficili pieni di demoni, cavalieri oscuri e creature demoniache che aspettano di essere combattuti, mentre contemporaneamente raccogliete ed equipaggiate un’ampia varietà di beni utilizzando un sistema di crafting profondo e flessibile per rafforzare e personalizzare il vostro personaggio.