A primo acchito potrebbe sembrare un accessorio destinato esclusivamente alle auto di lusso. In realtà, però, le cinture di sicurezza riscaldabili presentate al Consumer Electronics Show di Las Vegas possono essere un’ottima soluzione per ricaricare le auto elettriche. Inoltre, la cosa più interessante è che nessuno ci aveva mai pensato prima d’ora.

Un’idea semplice ed efficace per le auto elettriche del futuro

Parliamo di un’idea fondamentalmente semplice: una cintura di sicurezza in cui vengono intrecciati nel tessuto dei conduttori di calore. Dunque, funziona come una normale cintura ma riesce a riscaldarsi molto velocemente, arrivando di fatto ad una temperatura compresa fra i 36 e 40 gradi. All’interno dell’auto, quindi, l’automobilista può tranquillamente togliersi il cappotto e aumentare la sicurezza, in quanto questa mossa lo renderebbe più libero durante la guida.

Il sistema di applicazione è molto economico e rapido essendo che non richiede particolari modifiche. Infatti, gli elementi di contatto per i circuiti elettrici di riscaldamento sono posizionati in modo che non interferiscano in nessun modo con il funzionamento dei riavvolgitori tradizionali.