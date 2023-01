Il capo del National Transportation Safety Board (NTSB), Jennifer Homendy, ha espresso preoccupazione per i veicoli elettrici e gli incidenti, in particolare per la loro pesantezza. La questione del peso elevato delle auto a batteria è di nuovo sotto i riflettori dopo che sono state espresse preoccupazioni per i garage a più piani in Gran Bretagna. Durante una conferenza a Washington, Homendy ha confrontato un incidente tra un Hummer e una Honda Civic. Ha fatto notare che il super fuoristrada elettrico di GMC pesa 4 tonnellate e che il solo pacco batterie pesa 1,3 tonnellate, quasi quanto la Civic.

Per la cronaca, la Honda subirebbe danni significativi in caso di collisione tra i due veicoli, elettrici o meno; ma il peso maggiore del pacco batterie potrebbe rendere le cose disastrose. “Il capo dell’NTSB ha espresso il suo allarme per il crescente pericolo di lesioni gravi e di morte per tutti gli utenti della strada a causa dell’aumento delle dimensioni, della potenza e delle prestazioni delle automobili sulle nostre strade.

Le auto elettriche pesano molto più delle loro versioni a benzina

Poiché sono le batterie a conferire ai veicoli elettrici l’ingombro aggiuntivo, il gruppo propulsore elettrico deve essere di dimensioni considerevoli per poter percorrere centinaia di chilometri tra una ricarica e l’altra. Nonostante la recente introduzione da parte di Stellantis di batterie allo stato solido, più piccole e quindi meno pesanti a parità di peso, siamo ancora in fase sperimentale; di conseguenza, ci vorrà ancora del tempo prima di vedere queste batterie utilizzate nelle automobili.

Homendy ha poi aggiunto che la Mustang Mach E e la Volvo XC40 EV pesano entrambe circa il 33% in più rispetto alle loro equivalenti a benzina, e che il Ford F-150 Lightning pesa circa 1.000 chili in più nella variante EV rispetto a quella standard.

Il direttore del Center for Auto Safety e co-cospiratore Michael Brooks è d’accordo: “I danni causati da queste batterie più grandi e pesanti saranno maggiori. Gli unici fattori coinvolti sono la massa e la velocità”. Inoltre, Brooks si dice convinto che l’accelerazione “mostruosa” di molti veicoli elettrici porterà a danni futuri: “A nessuno è mai stato insegnato a gestire un’accelerazione di questa portata.