Anziani, svelato il motivo nascosto dietro i loro nasi e orecchie grandi

Vi siete mai chiesti perché le persone anziane spesso hanno nasi e orecchie più grandi? In realtà, non si tratta di una vera e propria crescita, ma piuttosto di un rilassamento della cartilagine.

Anziani: ecco cosa succede ad orecchie e naso

Uno studio giapponese del 1996 e uno italiano del 1999 condotto dall’Università di Milano hanno dimostrato che con l’invecchiamento, la cartilagine del padiglione auricolare e del naso si rilassa, facendoli apparire più grandi. La gravità e il passare del tempo contribuiscono a questo processo, così come la perdita di volume delle labbra e delle guance con l’età. Nonostante questo fenomeno sia inevitabile per la maggior parte delle persone, alcuni individui non mostrano queste caratteristiche. È anche importante notare che questo cambiamento fisico può influire sull’odore delle persone anziane.

Inoltre, questo rilassamento della cartilagine può causare problemi di udito e respirazione. Il padiglione auricolare più grande può causare una perdita di udito, poiché non è in grado di adattarsi perfettamente all’orecchio. Lo stesso vale per le narici, che diventano meno elastiche e possono causare difficoltà a respirare.

Per questo motivo, alcune persone anziane possono optare per procedure chirurgiche come la rinoplastica o l’otoplastica per riparare la cartilagine e migliorare l’aspetto e la funzione del naso e delle orecchie. Tuttavia, è importante notare che queste procedure non fermano il processo di invecchiamento, il che significa che la cartilagine può ancora rilassarsi nel tempo.

In generale, si tratta di un fenomeno normale e inevitabile legato all’invecchiamento, quindi non è necessariamente un problema di salute e non influisce sulla qualità della vita delle persone anziane.