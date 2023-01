Instagram ha annunciato oggi che semplificherà la sua navigazione in-app dopo anni di modifiche confuse progettate per spingere vari prodotti come Shop e Reels. La società afferma che, a partire da febbraio, farò ritornare il segno più “+” nella parte anteriore e centrale della barra di navigazione e rimuoverà completamente la scheda Negozio.

Di conseguenza, il pulsante Reels ora si sposterà a destra. La società aveva trasferito per la prima volta la scheda Reels al centro della barra di navigazione nel 2020, quando ha sostituito anche la popolare scheda Attività con la scheda Negozio. A quel tempo, Instagram ha spiegato che queste modifiche avrebbero reso più facile per gli utenti accedere alla “suite di prodotti ampliata” di Instagram.

Ma negli ultimi mesi, ci sono state molte lamentele sul fatto che Instagram si sia allontanato dalla sua missione originale.

Finalmente si ritorna al vecchio splendore

L’anno scorso, ad esempio, gli utenti Kim Kardashian e Kylie Jenner hanno supportato i reclami degli utenti dichiarando parole forti: “smettete di provare a essere TikTok .” Oltre all’aggressiva spinta di Reels, le celebrità erano sconvolte dalle modifiche al feed di Instagram che spingevano più spesso i contenuti video e i post consigliati, piuttosto che le foto che avevano contribuito a renderle famose.

L’imminente riprogettazione non risolverà tutti i reclami degli utenti, ovviamente, spostare i pulsanti non significa che il feed stesso cambierà, ma offrirà almeno un’esperienza più semplice per gli utenti che vogliono solo pubblicare le loro foto, come prima.

Alcuni pensavano che Instagram stesse prendendo in considerazione questa direzione quando un test lo scorso autunno ha iniziato a rimuovere la scheda Instagram Shop dalle schermate iniziali di alcuni utenti, nascondendola invece sotto Impostazioni. Instagram ha detto quindi che si trattava solo di un esperimento con un piccolo numero di utenti. Tuttavia, The Information aveva riferito che il motivo del cambiamento era dovuto a uno spostamento delle “priorità aziendali“, secondo una nota interna.