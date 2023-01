Facebook prevede di unire tutte e tre le sue app di messaggistica istantanea, tra cui Messenger, Instagram e WhatsApp in futuro, in uno strumento che sarà crittografato end-to-end. La società ha già unito Instagram e Messenger poche settimane fa. WhatsApp è finora l’app di chat più sicura di Facebook e l’unica che offre la crittografia end-to-end se hai bisogno di quel tipo di protezione.

Facebook prevede di aggiungere presto una gradita funzionalità di sicurezza alla chat di WhatsApp, il supporto per i messaggi effimeri, simile a quello disponibile sulle piattaforme concorrenti. La funzione non è ancora attiva, ma una sezione FAQ rivela vari problemi al riguardo. Si è scoperto infatti che i messaggi che scompaiono non saranno così effimeri, poiché ci sono troppe eccezioni che consentirebbero a qualcuno di salvare il contenuto di un messaggio e persino di inviarlo su altri.

Non è chiaro quando Facebook implementerà la funzione di scomparsa dei messaggi su WhatsApp, ma WaBetaInfo ha avuto sentore dei primi screenshot che la mostravano in anteprima. Lo stesso blog ha pubblicato molti dettagli sulle funzionalità di WhatsApp inedite in passato.

Una funzione utile ?

Più interessante, Facebook ha pubblicato una sezione FAQ sul sito di WhatsApp che descrive in dettaglio i vari problemi che consentiranno a questi messaggi effimeri di rimanere visibili più a lungo di quanto il mittente avrebbe potuto desiderare.

Il messaggio temporaneo può essere ancora visibile all’interno delle notifiche, se viene citato in un messaggio e se viene inoltrato a una chat che non ha abilitato la scomparsa dei messaggi. Inoltre, i messaggi effimeri verranno visualizzati nei backup.

Se un utente non apre WhatsApp entro sette giorni, il messaggio scomparirà. Tuttavia, l’anteprima del messaggio potrebbe essere ancora visualizzata nelle notifiche fino all’apertura di WhatsApp.

Se un utente crea un backup prima che un messaggio scompaia, il messaggio che scompare verrà incluso nel backup. I messaggi che scompaiono verranno eliminati quando un utente esegue il ripristino da un backup.

È anche problematico che un destinatario possa inoltrare immagini e persino acquisire schermate prima che i messaggi svaniscano. È anche possibile copiare e incollare e l’app non avviserà il mittente che qualcun altro sta salvando il contenuto dei messaggi.