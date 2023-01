Doogee V Max sarà lo smartphone con la batteria più grande del mondo e sarà lanciato il prossimo mese. La data del debutto non è nota ma le specifiche tecniche del dispositivo sono già emerse in rete attirando l’attenzione soprattutto per l’incredibile capacità della batteria.

Doogee V Max: ecco tutto quello che sappiamo sul dispositivo con batteria da 22.000 mAh!

A rivelare i dettagli dell’ancora inedito Doogee V Max è GSMArena. Secondo la fonte, il dispositivo prodotto dall’azienda cinese avrà un display da 6,58 pollici con risoluzione FULL HD+ e refresh rate a 120 Hz con vetro Gorilla Glass. La fotocamera frontale sarà da 32 megapixel, il retro invece ospiterà tre sensori: principale da 108 megapixel, notturno da 20 megapixel e ultra-grandangolare da 16 megapixel. Il SoC sarà un Dimensity 1080, la batteria avrà invece una capacità di 22.000 mAh con supporto alla ricarica a 33W. Il nuovo Doogee V Max, dunque, avrà un’autonomia da 6 a 10 giorni e sarà quindi in grado di resistere a 100 minuti di chiamate e ben 64 giorni di standby.

L’azienda sembra essere riuscita a dar vita a uno smartphone che nonostante la presenza di una batteria dalle dimensioni abbondanti non avrà uno spessore eccessivo ma il peso potrebbe comunque essere notevole.

Nei prossimi giorni l’azienda Doogee potrebbe annunciare la data di lancio dei suoi dispositivi. A quanto pare il V Max non sarà l’unico smartphone in arrivo e sarà possibile assistere alla presentazione di ulteriori smartphone e tablet. A breve avremo sicuramente la possibilità di conoscere anche quello che sarà il costo previsto per l’acquisto.