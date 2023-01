Tesla, con i nuovi miglioramenti la guida autonoma non darà più problemi

Dal 2018, l’azienda ha pubblicato un rapporto trimestrale confrontando il numero di incidenti verificatisi, il sistema di guida autonoma di Tesla è stato poi multato per pubblicità ingannevole, ma l’azienda ha sempre difeso la sua efficacia. Sarà vero?

Tesla: l’Autopilot è sicuro?

Nel terzo trimestre, Tesla ha registrato un incidente ogni 6,26 milioni di miglia percorse con l’Autopilot. Per i conducenti che non utilizzavano l’Autopilot, l’azienda ha registrato un incidente ogni 1,71 milioni di miglia percorse. In confronto, i dati più recenti disponibili dalle agenzie statunitensi NHTSA e FHWA mostrano che negli Stati Uniti si è verificato un incidente automobilistico ogni 652.000 miglia.

Tesla ora però ci tiene a sottolineare che coloro che utilizzano l’Autopilot mentre guidano hanno registrato meno incidenti, circa un quinto in meno. I dati sono positivi se confrontati con la media nazionale, anche se i numeri delle agenzie governative sono più elevati di quelli dell’azienda. Inoltre, la compagnia ha dichiarato che gli incidenti maggiori si verificano in inverno, a causa del ghiaccio e della neve, e delle minor ore di luce. Il report sugli incidenti arriva il giorno dopo che Tesla ha annunciato un divieto di 2 settimane per i suoi automobilisti indisciplinati che ignorano gli alert della guida autonoma.