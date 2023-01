Le multe auto raggiungono spesso livelli incredibili in Italia, nonostante comunque lo stipendio medio di un italiano non sia allineato con quello che ritroviamo in altri stati d’Europa. Il motivo? in molti potrebbero pensare alla nostra cronaca abitudine di essere sconsiderati alla guida, ma si potrebbero comunque celare altre motivazioni.

A prescindere dal discorso appena espresso, è interessante notare quanto un sito australiano ha effettivamente dimostrato, ovvero quali sono gli Stati che rincarano maggiormente la dose, in termini di sanzioni, nell’eventualità di una infrazione stradale, indipendentemente dalla gravità della stessa. Prima di proseguire, è bene sapere che in alcuni paesi la multa auto risulta essere proporzionale al salario del conducente, in questo modo è proporzionata allo stesso, e non fissa come ad esempio in Italia.

Multe auto, quali sono i paesi più cari

Dalla classifica stimata, infatti, si evince che il paese più caro al mondo, in termini di sanzioni, anche proporzionate al reddito, è giustappunto la Svizzera. Un esempio? nel lontano 2020, un abitante elvetico raggiunse la velocità di 290km/h con una Mercedes SLS AMG ed in cambio ricevette una multa di ben 677 mila euro.

Al secondo posto della speciale classifica troviamo la Finlandia, capace di emettere sanzioni anche da 120mila euro per infrazioni di pochissimi km/h. In questo caso, però ricordiamo che la sanzione corrisponde all’1/16 dello stipendio del guidatore, ciò sta a significare che chi ha commesso l’infrazione godeva di un reddito assolutamente elevato.

Chiude il podio l’Austria, mentre appena sotto sbuca l’Italia, giunta quindi al quarto posto in termini di spesa e valore delle infrazioni stradali.