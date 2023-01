L’ultima generazione di iPhone è stata in grado di lasciare un segno per le importanti novità introdotte da Apple. La più rilevante, e senza alcun dubbio d’impatto, ha caratterizzato i modelli Pro e Pro Max che, dopo anni e anni, hanno detto addio al tipico notch per dare il benvenuto alla Dynamic Island.

La novità sarà sicuramente presente sugli iPhone 15 e, stando alle voci più recenti, sarà introdotta su tutti i quattro modelli in arrivo. Nonostante ciò, potrebbe non avere vita lunga. Apple potrebbe abbandonare la Dynamic Island nel 2024 dotando i suoi iPhone 16 di un unico foro destinato alla fotocamera.

iPhone 16: il Face ID sarà inserito sotto il display!

Stando a quanto riportato da un recente rapporto pubblicato da The Elec, Apple rinnoverà drasticamente i suoi iPhone 16 Pro e Pro Max abbandonando la Dynamic Island e inserendo un unico foro che sarà destinato alla fotocamera frontale. I sensori dedicati al Face ID saranno così spodestati e collocati sotto il display.

La scelta di ricorrere a una simile soluzione crea dei dubbi circa la possibilità che anche la fotocamera possa trovare posto sotto il display. Apple potrebbe non adottare la tecnologia tanto ambita dalle aziende rivali e attendere dei miglioramenti a livello qualitativo ma non è ancora possibile avanzare ipotesi quanto più realistiche.

L’idea di inserire il Face ID sotto il display non è poi così nuova. Da tempo circolano brevetti e indiscrezioni per le quali Apple avrebbe potuto inserire anche il Touch ID sotto il display. Vedremo in futuro quali progetti diventeranno effettivamente realtà.