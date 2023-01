Un volantino davvero interessante è stato proposto proprio in questi giorni direttamente da Unieuro, la più quotata campagna promozionale vede offrire agli utenti la possibilità di mettere le mani su prodotti di livello elevato, riuscendo nel contempo a spendere sempre meno su tutto.

Accedere agli sconti di Unieuro è davvero molto più semplice del previsto, poiché non dovete fare altro che aprire il sito ufficiale e scorrere il catalogo, la spedizione verso il vostro domicilio sarà completamente a titolo gratuito, in questo modo non avrete nessun problema e non dovrete spostarvi da casa.

Unieuro, gli sconti sono veramente unici

Da Unieuro è tornato il Fuoritutto, pronto a spingere sempre più utenti all’acquisto, anche ad esempio di smartphone Apple molto recenti. Un chiaro esempio del pensiero appena espresso non potrebbe che essere legato all’Apple iPhone 13, smartphone in vendita a soli 799 euro, e caratterizzato comunque da prestazioni di altissimo livello, anche se ricordiamo è in commercio ormai da un paio di anni.

Sempre restando in seno al mondo smartphone di fascia alta, annoveriamo la presenza del bellissimo Samsung Galaxy S22, must have assoluto per quest’anno solare, oggi finalmente proposto alla cifra finale di 799 euro. Coloro che invece sono disposti a spendere non più di 400 euro troveranno assolutamente pane per i propri denti con Redmi Note 10 Pro, Redmi 10, Redmi Note 11 Pro, TCL 403, Realme C30, Realme 10, Oppo A77 e Galaxy A13, solamente per citarne alcuni.