Fortnite, il videogame PEGI 12 viene bloccato sui dispositivi dei minorenni

Il PEGI (Pan European Game Information) è un sistema di classificazione dei videogiochi basato sull’età, utilizzato in quasi tutto il territorio europeo. La classificazione PEGI offre una guida per i genitori e i giocatori per fare scelte informate sull’acquisto dei videogiochi, utilizzando simboli visibili sulla copertina del gioco. Esistono 5 categorie di classificazione PEGI: 3+, 7+, 12+, 16+, 18+. In quale si posiziona Fortnite?

Fortnite: la classificazione PEGI 12+ del videogame

La classificazione 3 indica il materiale adatto a tutte le età, mentre la classificazione 7 indica contenuti che possono causare una sensazione di paura. La classificazione 12 include contenuti più maturi come violenza e linguaggio scurrile, mentre la classificazione 16 include violenza più estrema e contenuti sessuali. La classificazione 18 include contenuti molto violenti e sessuali espliciti.

Malgrado la classificazione PEGI presente sui videogiochi, accade spesso che questa non venga rispettata portando così molti minori a giocare con giochi non adatti alla loro età. Per questo motivo, i social media come WhatsApp hanno implementato politiche per la moderazione dei contenuti e il controllo dei comportamenti inappropriati sulla loro piattaforma per rendere il mondo dei videogiochi più sicuro e appropriato per tutti.