Overwatch 2, è appena uscita la seconda stagione del videogame

Overwatch 2 sta per ricevere un nuovo modo di gioco a tempo limitato che conferirà a sette degli eroi del gioco poteri divini divertenti, permettendo a Widowmaker di trasformare i suoi nemici in pietra e a Roadhog di diventare un ciclope gigante lanciatore di pietre. È confermato, lo scontro all’ultimo sangue, Battle for Olympus, sarà attivo dal 5 al 19 gennaio.

Overwatch 2: cosa cambierà nella seconda stagione?

Il trailer del modo tematico degli dei greci di Overwatch 2 promette “ricompense divine”, ma non specifica cosa i giocatori possono guadagnare. Basandoci sui modi di eventi limitati precedenti, è probabile che significhi sprays, linee di voce, titoli e forse una skin. Ma le nuove abilità in sé sembrano essere il vero richiamo, mischiando il modo in cui personaggi come Reinhardt, Lucio, Pharah e altri giocheranno nel modo Battle for Olympus.

Nel trailer vediamo alcune nuove abilità interessanti, come Junker Queen che chiama saette quando esegue il suo ultimo Rampage e Pharah che si muove liberamente – e si cura! – durante il suo ultimo Barrage. Altre abilità modificate accennate nel trailer includono Lúcio che stordisce un avversario con la sua Soundwave (aka “boop”) e Ramattra che solleva i nemici da terra con il suo Ravenous Vortex.

Un altro dettaglio del trailer: sembra che ci siano pacchetti di armatura riutilizzati da vecchio Torbjörn sparsi in tutto Château Guillard, e sono distinti dai pacchetti di salute standard, tuttavia il loro scopo è incerto. Il modo Battle for Olympus porterà anche un cambiamento al map Ilios. Il personaggio che ottiene le più alte eliminazioni durante l’evento otterrà la sua statua di marmo sulla mappa greca.

Overwatch 2 è nel bel mezzo della sua seconda stagione di contenuti, che durerà fino a febbraio. Il prossimo evento del gioco è il Capodanno Lunare 2023, che si svolge dal 17 gennaio al 6 febbraio.