Dopo una serie di indiscrezioni, Qualcomm ha annunciato al CES 2023 la sua ultima funzionalità in arrivo sugli smartphone Android premium: la chiamata tramite Satellite. Secondo l’azienda, la funzionalità si avvarrà del supporto di messaggistica bidirezionale con i satelliti, che può essere utilizzato in una situazione di emergenza, e offre una copertura globale da un polo all’altro.

Proprio come l’SOS di emergenza di Apple via satellite, la funzione ha bisogno di un cielo sereno e aperto per funzionare in modo ottimale.

Per chi non lo sapesse, solo gli smartphone con Snapdragon 8 Gen 2 supporteranno Snapdragon Satellite. La ragione di ciò è semplice. Il SoC di punta di Qualcomm presenta il modem Snapdragon X70 5G integrato, dotato di sistemi RF che rendono possibile la comunicazione con i satelliti di Iridium. Durga Malladi, vicepresidente senior e direttore generale, modem cellulari e infrastruttura di Qualcomm, ha espresso il suo entusiasmo per il fatto che la funzione arriverà sui telefoni entro la fine dell‘anno.

“La connettività è al centro delle esperienze premium. Snapdragon Satellite mette in mostra la nostra storia di leadership nell’abilitare le comunicazioni satellitari globali e la nostra capacità di portare innovazioni superiori ai dispositivi mobili su larga scala. Questa nuova aggiunta alla nostra piattaforma Snapdragon, che verrà lanciata negli smartphone premium entro la fine dell’anno, ci posiziona fortemente per abilitare le capacità di comunicazione satellitare e le offerte di servizi su più categorie di dispositivi“.

Come funzionerà Snapdragon Satellite su Android

Al momento non si sa nulla sul livello di investimento che Qualcomm ha fatto con Iridium Communications per portare Snapdragon Satellite sugli smartphone alimentati da Snapdragon 8 Gen 2. Tuttavia, Matt Desch, CEO di Iridium, afferma che milioni di utenti saranno connessi a questo servizio.

“Iridium è orgogliosa di essere la rete satellitare che supporta Snapdragon Satellite per smartphone premium. La nostra rete è su misura per questo servizio: i nostri satelliti LEO avanzati coprono ogni parte del globo e supportano le connessioni a bassa potenza e bassa latenza ideali per i servizi satellitari abilitati dal satellite Snapdragon leader del settore. Milioni di persone dipendono ogni giorno dalle nostre connessioni e non vediamo l’ora che molti altri milioni si connettano tramite smartphone alimentati da Snapdragon Satellite“.

Qualcomm afferma che Snapdragon Satellite arriverà per gli smartphone compatibili nella seconda metà del 2023. Sfortunatamente, il produttore di chipset non ha menzionato quali paesi saranno i primi a riceverlo e se sarà gratuito o meno al momento del lancio. Quello che sappiamo è che Apple non è l’unica azienda i cui prodotti ora forniscono comunicazioni satellitari.