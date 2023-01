Huawei annuncia ufficialmente le nuove cuffie HUAWEI FreeBuds 5i, nella categoria True Wireless Stereo (TWS) con cancellazione attiva del rumore (ANC) e certificazione Hi-Resper per un audio ad alta risoluzione.

Già disponibili su Huawei Store, i nuovi auricolari ereditano la qualità del suono dalla serie FreeBuds a cui aggiungono nuove funzioni per un’esperienza ancora più smart, versatile e connessa in più casi d’uso. Un gran passo in avanti rispetto al modello precedente. La modalità Dual Device, ad esempio, permette di collegare gli auricolari FreeBuds 5i a più dispositivi contemporaneamente e sistemi operativi diversi tra Android, iOS e Windows.

Pesano soli 4,9 g, e sono leggere, comode da indossare anche a lungo. In lunghezza 29 mm, 7 mm in meno rispetto alle precedenti. La qualità del suono offre un’esperienza d’ascolto con certificazione Hi-Res Audio Wireless (Hi-Res). Si ottiene una resa fedele del suono originale, ed è possibile regolare e personalizzare gli effetti audio (equalizzazione). Ad esempio, con la modalità “Bassi più intensi” o “Acuti più intensi”.

Huawei FreeBuds 5i, nuovi auricolari finalmente disponibili

Per limitare al minimo l’interferenza dei rumori ambientali, HUAWEI FreeBuds 5i dispongono di tecnologia ANC a doppio microfono e cancellazione del rumore ibrida anche in chiamata. Vanno oltre il tradizionale design in-ear, fornendo una profondità massima di ANC del rumore di 42 dB. Tramite l’app AI Life si possono controllare e gestire le cuffie usando lo smartphone. Per mantenere cristallino l’audio anche durante una chiamata, includono la funzione di cancellazione del rumore AI che distingue e migliora la voce grazie all’algoritmo della rete neurale AI.

La batteria è di lunga durata. Inoltre, il dispositivo vanta certificazione per l’impermeabilità IP54 per un’esperienza d’uso versatile e confortevole ovunque. Le HUAWEI FreeBuds 5i permettono di ascoltare musica per 7,5 ore e fino a 28 ore se poste nella custodia di ricarica. Supportano, inoltre, la funzione di ricarica veloce. Sono disponibili con custodia protettiva in regalo al costo di 99,90 euro. Inoltre, è possibile ottenere un ulteriore sconto di 20€ inserendo il codice AAFREEBUDS20 in fase di check-out e ricevere ulteriori gadget.