L’acquisto di uno smartphone a rate da abbinare alle offerte telefoniche è sicuramente tra le soluzioni maggiormente adottate dagli utenti, i quali hanno a disposizione una vasta scelta grazie alle tariffe di numerosi operatori.

WindTre è tra gli operatori che consente di richiedere offerte con smartphone da acquistare a rate, ma non solo. WindTre è l’unico operatore che permette di ottenere uno smartphone 5G a costo zero.

Passa a WindTre: ecco l’offerta con smartphone incluso nel prezzo!

L’offerta WindTre Di Più FULL 5G con Easy Pay è la tariffa che permette di ottenere tantissimi Giga e uno smartphone gratis. I nuovi clienti possono ottenerla accedendo al sito ufficiale del gestore, prenotando la nuova SIM e ritirandola presso uno dei numerosi punti vendita abilitati.

Il costo della tariffa è di soli 14,99 euro al mese e include una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’estero e 200 GB di traffico dati per la navigazione all massima velocità disponibile.

La tariffa è disponibile esclusivamente in modalità Easy Pay. Ogni mese, quindi, sarà necessario affrontare il costo di rinnovo tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

I nuovi clienti potranno abbinare all’offerta uno dei vari dispositivi proposti dal gestore ma soltanto lo Xiaomi Redmi 10 5G potrà essere acquistato senza dover affrontare alcuna spesa extra. WindTre non richiederà alcun costo iniziale né rate mensili!

L’attivazione dell’offerta, inoltre, è rivolta a tutti gli interessati. La WindTre Di Più FULL 5G potrà essere attivata con o senza portabilità del numero dal precedente operatore.