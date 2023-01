La nota app di messaggistica istantanea di Mark Zuckerberg continua ogni giorno di più ad aggiornarsi e a portare tante nuove funzionalità. Queste ultime sono molto apprezzate dagli utenti, dato che permettono di svolgere delle azioni specifiche in maniera rapida e intuitiva. Su WhatsApp esistono però dei piccoli trucchetti per utilizzarla ancora meglio.

Whatsapp, ecco alcuni dei trucchi indispensabili che bisogna conoscere

Al giorno d’oggi tutti utilizziamo WhatsApp, ma in pochi ne conoscono appieno le potenzialità. Come già detto, la nota app di messaggistica istantanea di Zuckerberg dispone di alcuni piccoli trucchetti che permettono di utilizzarla al meglio. Scopriamone qualcuno.

Ecco come bloccare il download automatico di immagini e video

Su WhatsApp solitamente vengono scaricati in maniera automatica tutti i file multimediali ricevuti, compresi video e foto. Questo molto spesso può essere un problema per gli utenti, dato che in questo modo si riempie irrimediabilmente la memoria dello smartphone di file che non si utilizzano. Tuttavia, esiste un modo per bloccare il download automatico di questi file. Per farlo, basta andare nelle sezioni Impostazioni, Impostazioni Chat, Scarica Media Automaticamente. Dopo di che, basterà disattivare questa opzione.

Impostare il tema scuro

Da un paio di anni è possibile impostare su WhatsApp il tema scuro. Questo può essere molto utile, soprattutto per gli utenti che hanno problemi alla vista e che preferiscono riposare gli occhi con tonalità più scure. Per farlo, sarà necessario recarsi nelle sezioni Impostazioni, Chat, Tema e poi selezionare Scuro.

Nascondere l’ultimo accesso effettuato e le notifiche di lettura

Su WhatsApp è fortunatamente possibile nascondere l’ultimo accesso effettuato ma non solo, dato che è possibile nascondere anche le notifiche di lettura. Per farlo, sui device Android occorre recarsi nelle sezioni Impostazioni, Account, Privacy, mentre sui device con IOS bisogna recarsi nelle sezioni Impostazioni, Impostazioni Chat, Avanzate.