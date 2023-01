Nel corso del 2022, oramai trascorso, gli sviluppatori di WhatsApp si sono impegnati, forse come non mai, per garantire agli utenti una serie di vantaggiose soluzioni nel campo della messaggistica. Tanti iscritti alla chat hanno avuto l’occasione di sperimentare funzioni inedite per le videochiamate, così come funzioni a tutela della privacy per l’invio di messaggi e file multimediali. WhatsApp ha fatto anche passi in avanti verso il mondo social con l’arrivo delle reaction.

WhatsApp, la funzione delle reaction è la più popolare del 2022

Nel 2022, infatti, WhatsApp ha dato vita a quella che può essere definita come una vera e propria svolta social. In scia alle novità presentate da Facebook ed Instagram negli scorsi anni, ora anche la chat di messaggistica istantanea garantisce agli utenti la possibilità di utilizzare reazioni multimediali in risposta ad un determinato messaggio.

La presenza delle reaction – che corrispondono in toto a quelle già presenti sia su Facebook che su Instagram – è garantita su tutte le versioni aggiornate di WhatsApp sia su iPhone che su Android.

Gli utenti, che hanno eletto nei vari sondaggi di genere le reaction come la migliore soluzione sperimentata da WhatsApp durante il 2022, possono anche godere di soluzioni aggiuntive. Ad esempio, le reaction della chat sono anche legate alle notifiche. La segnalazione delle reazioni ricevute sarà immediata come quella per i singoli messaggi.

Al tempo stesso, sempre gli utenti per le reaction hanno la possibilità di eliminare una reazione virtuale già inviata in pochi secondi. In questo caso nessuna notifica sarà indirizzata al destinatario.