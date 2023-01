Il gruppo degli sviluppatori di WhatsApp negli ultimi mesi del 2022 così come in questi primi giorni del 2023 è stato costantemente al lavoro per mettere a punto i prossimi upgrade per la chat di messaggistica istantanea. Nelle ultime ore è giunta la notizia di un ulteriore aggiornamento in dirittura d’arrivo sulla piattaforma: la novità dei messaggi che scompaiono.

WhatsApp, i messaggi che scompaiono: una riforma per la privacy

A dare l’informazione circa questa novità è il gruppo di leaker di WABetaInfo. Stando alle anticipazioni, gli utenti a breve potranno disporre di “messaggio a tempo”, ossia di “messaggi fantasma” che una volta letti dal destinatario non saranno più visibili in chat.

L’aggiornamento programmato da WhatsApp ha come ispirazione l’opzione di altre piattaforme come Instagram Direct. Nel momento dell’invio messaggio, il mittente potrà selezionare la funzione di invio a tempo, attraverso un tasto d’invio vicino a quello classico. Il destinatario che riceve la comunicazione potrà vedere questa in unica occasione. Al termine della prima visualizzazione, il testo sarà completamente eliminato e non più disponibile nella cronologia della chat.

A differenza delle altre piattaforme, inoltre, WhatsApp vuole ampliare ancor di più gli strumenti per la privacy dell’utente. A breve, infatti, sarà eliminata la possibilità di effettuare screenshot delle conversazioni con la conseguente non possibilità di condividere informazioni riservate di una comunicazione con altri utenti.

Le novità che sono sul tavolo degli sviluppatori di WhatsApp saranno sperimentate prima sulle versioni beta della piattaforma, per poi arrivare a stretto giro sugli iPhone oltre che sui device Android.