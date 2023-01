TIM, le migliori occasioni low cost per il periodo il nuovo anno

La prima parte dell’anno per TIM prosegue all’insegna delle conferme del 2022. In tal senso, una delle migliori ricaricabili sul mercato resta la Gold Pro. I clienti che decidono di sottoscrivere questa tariffa low cost per la telefonia mobile avranno accesso a chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 70 Giga per navigare in internet con le velocità del 4G. Il costo per il rinnovo della promozione è di 7,99 euro ogni trenta giorni. .

Oltre alla Gold Pro i clienti che decidono di attivare una promozione con TIM possono anche optare per la Steel Pro. Il costo per il rinnovo della tariffa prevede una spesa di 6,99 euro al mese. I consumi prevedono, invece, chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 50 Giga per navigare in internet.