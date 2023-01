Michael Schumacher è un ex pilota, con una carriera lunga oltre 30 anni, e oggi compie 54 anni.

E’ nato il 3 gennaio 1969, in una città situata nell’ovest della Germania. Ha iniziato la sua carriera di pilota nel 1991, a soli 22 anni, al Gran Premio del Belgio, e solo un anno dopo, ha ottenuto la sua prima vittoria sul circuito dove ha fatto il suo debutto in carriera.

Nella sua carriera di oltre 30 anni, Michael Schumacher può essere orgoglioso di 7 titoli mondiali, ricevuti nel 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.

Ma la carriera del grande pilota non è stata ininterrotta, il suo primo ritiro dalla Formula 1 è avvenuto alla fine del 2006, e 4 anni dopo, nel 2010, è tornato con nuove forze.

Ha continuato per altre 3 stagioni, ma non ha più mostrato la forma di una volta.

Schumacher ebbe un solo sfortunato e grave incidente in tutta la sua carriera in Formula 1. L’11 luglio 1991 il campione tedesco subì una doppia frattura di tibia e perone della gamba destra dopo che l’auto che guidava uscì di pista andando a sbattere contro un parete protettiva fatta di pneumatici.

Cosa è successo al pilota più amato d’Italia

Il pilota è stato poi assente per 98 giorni dalla Formula 1, saltando così sei gare, ma tornando agli ultimi due Gran Premi della stagione.

Michael Schumacher è sposato con Corinna dal 1995, e la bellissima coppia ha due figli insieme, Gina e Mick, e il ragazzo sta seguendo le sue orme, condividendo la sua passione per le corse con suo padre.

9 anni fa, Michael Schumacher ha avuto un terribile incidente sugli sci e, di conseguenza, all’ex pilota è stato diagnosticato un grave trauma cranico e un’emorragia cerebrale.

Dopo due operazioni e un lungo periodo di ricovero in un reparto specializzato, è stato dimesso nel 2014 e da allora è stato curato a casa, i dettagli della sua salute sono estremamente riservati.

“Certo che mi manca Michael, ogni giorno. Non solo mi manca lui, ma anche i bambini, tutta la famiglia, suo padre e tutti quelli che gli sono vicini. A tutti manca Michael. È qui in un modo diverso, ma è qui e penso che sia ciò che ci dà forza”, ha detto sua moglie della sua battaglia contro il recupero dall’infortunio.