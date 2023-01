Euronics ricorda a tutti di essere una delle potenze della rivendita di elettronica, con il lancio di nuovissimi sconti speciali, nonché comunque prezzi sempre più bassi e convenienti applicati ai top di gamma in circolazione.

Il rapporto qualità/prezzo risulta sin da subito essere una delle migliori soluzioni degli ultimi tempi, il risparmio per i consumatori è eccellente, e sopratutto la possibilità di spendere poco si estende anche verso altre realtà del territorio, non solamente i singoli negozi posti in determinate regioni.

Euronics, le offerte sono davvero uniche ed inaspettate

Con i Superasaldi di Euronics, gli utenti si ritrovano indubbiamente tra le mani una delle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, i prezzi sono sempre più bassi ed economici, ed allo stesso tempo l’accesso alle offerte è maggiore rispetto al solito.

In prima pagina scopriamo subito la chicca esclusiva, che riguarda la possibilità di acquisto di Apple iPhone 14, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, e che può essere acquistato a soli 949 euro. Nel caso in cui foste maggiormente interessati ai top di gamma, ecco allora che potrete optare per iPhone 14 Plus, in questo caso disponibile a 1099 euro, un prodotto decisamente più economico di quanto avreste potuto pensare, dato il successo che non sta riscontrando.

Volendo invece spendere decisamente meno, puntando forte su smartphone con sistema operativo Android, la scelta potrà ricadere su Motorola Moto G42 a 199 euro, Motorola Moto G22 a 139 euro, TCL 405 a 99 euro e simili.