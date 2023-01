Unieuro inizia nel miglior modo possibile il mese di Gennaio 2023, arrivano infatti in questi giorni tantissimi sconti speciali che riescono a spingere i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, inclusi gli smartphone più recenti e quotati.

Il volantino riparte da dove si era fermato a Dicembre con il lancio di una spettacolare serie di ottime offerte speciali, arricchite da prezzi fortemente ribassati, offrendo nel contempo la possibilità di acquisto nei negozi fisici, ma anche direttamente sul sito ufficiale, sul quale è comunque possibile trovare la spedizione gratis diretta verso il domicilio.

Unieuro, le offerte sono da specialisti assoluti

Risparmio incredibile da Unieuro proprio in questi giorni, arriva difatti il volantino che punta a spingere gli utenti all’acquisto di un condizionatore d’aria fuori stagione, in quanto ricordiamo che in genere si utilizzano nei mesi estivi, a meno che non abbiate un prodotto con pompa di calore integrata.

E’ proprio questo il momento per fare l’affare della propria vita, il risparmio è importantissimo rispetto al prezzo originario di listino, basti pensare che è previsto uno sconto del 50%, una cifra bassissima, con l’aggiunta di un regalo inedito ed esclusivo. Gli utenti che sceglieranno di acquistare uno dei modelli inclusi nel volantino, infatti, potranno avere in cambio anche una asciugatrice a titolo completamente gratuito. L’omaggio, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, verrà consegnato nell’immediato, non sarà in nessun modo necessario attendere altro tempo, questo è legato solo ed esclusivamente ai modelli contrassegnati, non sarà necessario superare un livello minimo di spesa.