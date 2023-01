Esselunga riesce ad avere la meglio sugli altri rivenditori di elettronica, con una campagna promozionale che non ammette assolutamente rivali, rappresentando a tutti gli effetti la perfetta occasione per spendere poco, senza mai essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità generale.

Il volantino rappresenta la perfetta soluzione su cui poter fare affidamento nell’ottica di voler godere del miglior rapporto qualità/prezzo possibile, ciò sta a significare che i prodotti sono economici, e possono essere avvicinati anche dagli utenti che si recheranno nei negozi più vicini alla propria residenza.

Esselunga, occhio alle nuove offerte assurde

Grazie ad Esselunga, fino al 18 gennaio gli utenti si ritrovano a poter acquistare uno smartphone decisamente a buon mercato, e dalle prestazioni più che adeguate al prezzo finale di vendita. Stiamo parlando di Xiaomi Redmi Note 10 Pro, un modello dello scorso anno che viene proposto oggi a soli 179 euro.

Il prodotto dispone di un ampio display da 6,67 pollici di diagonale, un IPS LCD di buona qualità, affiancato da processore Qualcomm Snapdragon 732G, ben 6GB di RAM, 4 fotocamere posteriori, con sensore principale da 108 megapixel, chip NFC, una batteria ampissima da ben 5000mAh (supportata da ricarica rapida a 33 watt), per finire con 128GB di memoria interna completamente espandibili.

La campagna promozionale, come anticipato, è valida solamente in negozio, ricordiamo comunque che il prodotto viene commercializzato con garanzia legale di 24 mesi e completamente no brand, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico.