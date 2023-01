dazn-migliaia-le-segnalazioni-durante-la-partita-inter-napoli

I problemi tecnologici di DAZN si ripresentano non appena le gare riprendono. La partita principale, il cui inizio era previsto per le 20:45, è stata interrotta diverse volte mentre il gol di Dzeko ha permesso all’Inter di sconfiggere il Napoli, allenato da Luciano Spalletti.

Secondo i colleghi di TuttoMercatoWeb, un numero significativo di clienti DAZN ha riscontrato blocchi e disturbi, in particolare nei primi minuti dello scontro diretto. Dopo aver ricevuto la seguente notifica da DAZN, le persone hanno sfogato la loro rabbia su Twitter esprimendola in vari modi: “Ci scusiamo per i problemi che questo può aver causato”. “Questo video non può essere trasmesso in streaming al momento a causa di una difficoltà tecnica. Se il problema continua a verificarsi, si può provare a riavviare il software o aggiornare il browser. Per ulteriori informazioni, consultare le domande frequenti.”

DAZN ha aumentato il prezzo dei nuovi abbonati

Aldo Serena, ex stella del calcio, ha twittato il suo sostegno ai manifestanti e ha fatto un appello diretto al sito di social media: “Ho capito che voi di Dazn volete che io guardi Inter-Napoli, ma nonostante abbiate aumentato i prezzi senza aumentare la capacità degli abbonati, mi avete reso più difficile farlo. Finalmente la Serie A è iniziata. Ho visto solo gli ultimi venti minuti della partita della Cremonese contro la Juventus e sono tornato su questa pagina per vedere il tiro di Dzeko dopo il montaggio”.

Un altro problema tecnico è stato segnalato al telecronista di Radio Rai Riccardo Cucchi. Le principali lamentele si riferiscono al recente annuncio sull’aumento dei prezzi che è stato fatto per i nuovi abbonati a DAZN. Nonostante il rincaro, la piattaforma non sembra essere stata migliorata.