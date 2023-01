Secondo un recente annuncio, gli utenti di AWS in alcune aree degli Stati Uniti avranno accesso alla rete privata 5G di Amazon e alla fine questo servizio sarà reso accessibile anche ai clienti di altri Paesi. Inoltre, si prevede che quest’anno gli abbonati al 5G raddoppieranno in tutto il mondo, superando il miliardo. È possibile che quest’anno la spesa globale per l’infrastruttura necessaria a consentire il passaggio aumenterà del 22%, raggiungendo oltre 23 miliardi di dollari.

Il finanziamento e la costruzione dell’infrastruttura 5G richiederanno tempo. Nel 2022 e oltre, il ciclo di aggiornamento sarà una parte importante di ogni strategia di investimento. Le società quotate in borsa e gli ETF sono fortemente investiti nella costruzione di infrastrutture 5G.

5G, ecco le aziende più coinvolte

Il web mining e la scoperta algoritmica sono stati utilizzati per compilare un elenco di titoli che potrebbero essere interessanti in questo contesto. L’elenco è fornito a scopo informativo e può includere titoli che potrebbero essere aggiunti a una watchlist. In altre parole, non si dovrebbe utilizzare per effettuare operazioni o investimenti. Microsoft avverte di non basare le scelte finanziarie sui fatti e sulle informazioni offerte.

Apple è un’azienda che crea e vende prodotti elettronici, tra cui smartphone, tablet, computer portatili e lettori di musica digitale portatili. L’azienda offre un’ampia scelta di prodotti digitali e applicazioni sviluppate da altre aziende, oltre a software, servizi e periferiche.

Alphabet è una società azionista di Google. Prodotti come Chromecast, Chromebook e la famiglia di dispositivi Nexus rientrano nella sezione hardware di Google, mentre i prodotti Internet come Search, Ads, Commerce, Maps, YouTube, Apps, Cloud, Android, Chrome, Google Play e Google Store rientrano tutti nel segmento software di Google.

La grafica per PC, le GPU e l’IA sono i settori in cui NVIDIA è più esperta (IA). La GPU e il processore Tegra sono i suoi due principali componenti di lavoro. Utilizzando il proprio processore, l’azienda sviluppa sistemi per i settori del gioco, della visualizzazione professionale, dei data center e dell’automotive.

L’attività di Intel Corporation comprende la creazione di hardware e software. Lo sviluppo di sistemi operativi a lungo termine, l’architettura, l’hardware e l’integrazione delle applicazioni sono le principali aree di studio.

AMD è un leader mondiale nel settore dei semiconduttori. L’azienda si dedica alla fornitura di microprocessori x86 per i mercati privati, commerciali e professionali della grafica, nonché di CPU, GPU e APU integrate per server e prodotti di sistema embedded (SoC).