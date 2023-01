Un volantino veramente ricchissimo di contenuti e dai prezzi fortemente ridotti vi attende in questi giorni da Comet, la migliore campagna promozionale risulta essere disponibile nei negozi fisici in Italia, con anche la possibilità di godere di un risparmio inedito ed esclusivo.

Se volete essere sicuri di spendere poco con comet, non dovete fare altro che aprire quanto prima il sito ufficiale, poiché a conti fatti i medesimi acquisti possono essere completati sia in negozio che online, senza differenze vincolanti o particolari, anzi i prodotti sono spediti gratuitamente verso il vostro domicilio (se la spesa ha un valore superiore ai 49 euro).

Comet, le offerte del nuovo volantino

Le offerte del volantino di casa Comet sono attive ancora per qualche giorno, i prezzi sono bassissimi su tanti prodotti, e gli utenti possono ricorrere all’acquisto fino al 13 gennaio 2023. Il modello che maggiormente ha catturato la nostra attenzione non poteva che essere il bellissimo Galaxy S22, un best buy assoluto se considerate che al giorno d’oggi è possibile pensare di acquistarlo ad una relativamente modica cifra di 649 euro.

Sempre all’interno della medesima campagna si trovano anche altre occasioni da non perdere di vista, come ad esempio Galaxy Z Flip4, un foldable dalle ottime performance, disponibile all’acquisto a 899 euro, senza dimenticarsi dell’incredibile Galaxy A53, un terminale che al giorno d’oggi potrà essere acquistato con un esborso definitivo di soli 329 euro.

Questo e molto altro ancora vi attende da Comet nel periodo corrente.