Comet è terribile, in questi primi giorni del nuovo anno è infatti stata in grado di mettere a disposizione di tutti gli utenti una bellissima campagna promozionale che promette un risparmio quasi unico nel suo genere, oltre alle migliori occasioni da non perdere di vista.

I prezzi del volantino appaiono sin da subito essere fortemente ridotti rispetto al normale, con possibilità di acquisto in ogni singolo negozio in Italia, oltre che naturalmente sul sito ufficiale, il quale promette la possibilità di avere gratuitamente la merce direttamente presso il domicilio.

Comet, le offerte e le nuove occasioni

Prezzi pazzi in casa Comet, arrivano proprio in questi giorni i nuovissimi sconti che fanno rabbrividire le dirette concorrenti del mercato, il risparmio è sulla bocca di tutti, con una serie di ottime occasioni per spendere poco fino al 13 gennaio 2023.

Il risparmio parte ad esempio dalla fascia più alta della telefonia mobile, con i top di gamma del calibro di Galaxy Z Flip4, il foldable più recente ed economico dell’azienda, che può essere indubbiamente acquistato con un esborso finale di soli 899 euro, senza però dimenticarsi del Galaxy S22, lo smartphone più rappresentativo, in questo caso acquistabile a 649 euro.

Nel mezzo troviamo comunque il Galaxy A53, un dispositivo che può essere acquistato con un esborso finale di soli 329 euro, ma che alle spalle nasconde comunque ottime prestazioni generali, in confronto alla spesa che viene richiesta per il suo acquisto definitivo da parte dell’utente finale.