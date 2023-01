Nvidia annuncia una serie di novità per creator e giocatori in occasione del CES 2023. In particolare, una GPU di classe 90, GPU GeForce RTX 4070 Ti per dekstop, GeForce RTX 40 per laptop, GeForce RTX 4080 in GeForce Now, nuovi giochi, il DLSS e il ray-tracing.

I nuovi laptop della serie 40 grazie all’architettura GPU Ada Lovelace, offrono un’efficienza mai vista nelle altre generazioni. Un salto di qualità inedito. Sarà disponibile in oltre 170 dispositivi. Questi nuovi laptop sono fino a tre volte più efficienti dei modelli precedenti della gamma, soprattutto dal punto di vista del risparmio energetico. Le prestazioni sono migliorate di gran lunga per i giocatori. Mentre per i creator saranno a disposizione un’accelerazione rapidissima e le migliori applicazioni creative disponibili con Blender.

La nuova gamma di GPU per laptop include GeForce RTX 4080, 4070, 4060, 4050, e per la prima volta su laptop c’è anche la GPU RTX 4090. In particolare, la GPU 4070 Ti fornisce potenza e efficienza dell’architettura Ada di Nvidia. Perfetta per i giocatori PC che vogliono sfruttare i monitor a 1440p ad alta frequenza di aggiornamento, o per editor video che vogliono ridurre tempi di rendering con doppi encoder AV1.

Nvidia: le ultime novità più interessanti annunciate per il CES 2023

Continua anche l’adozione del DLSS, ben 50 giochi con DLSS 3 in arrivo, oltre 250 con DLSS e app creative e già disponibili. Questo strumento, super potente grazie all’Intelligenza Artificiale, è ancora uno standard molto apprezzato per le tecnologie ad altissima risoluzione. Aumenta la velocità dei fotogrammi senza intaccare la qualità ottimale delle immagini. Sul sito ufficiale dell’azienda è possibile consultare una lista ufficiale di tutti i giochi già compatibili o di quelli che lo saranno a breve/in futuro.

Nvidia porta anche le GPU RTX 4080 su GeForce Now, per un’esperienza gaming incredibile senza eguali su miliardi di dispositivi, esclusivamente per chi dispone di abbonamento Ultimate. I SuperPOD aggiornati godono di una qualità garantita. I clienti abbonati al servizio Ultimate, sia quelli già iscritti sia i nuovi utenti, saranno i primi a sperimentare un’esperienza gaming, al PC, inedita- Infatti, sperimenteranno il vero gaming su PC su tutti i dispositivi. In corso anche un’importante rivoluzione per la risoluzione dei contenuti, con un passaggio molto importante già in atto dal 2D al 3D.