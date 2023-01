In attesa di poter toccare con mano la nuovissima NVIDIA GeForce RTX 4090 mobile, stanno emergendo alcune indiscrezioni riguardanti la GPU pensata per i laptop da gaming. La scheda video si conferma una delle più potenti mai realizzate dal produttore americano e la versione mobile se la gioca assolutamente con le versioni pensate per il mercato desktop.

Come rivelato su Twitter da Benchleaks, un laptop ha effettuato un test su Geekbench 5 mostrando le potenzialità della GPU. La configurazione del PC poteva vantare un processore Intel Core i9-13900HX e ovviamente la GPU GeForce RTX 4090 mobile.

I risultati ottenuti dalla prova mostrano la bontà della soluzione NVIDIA. La nuova GPU ha totalizzato un punteggio di 210.290, un valore del 48% superiore alle prestazioni della scheda video RTX 3070.

[GB5 GPU] Unknown GPU

CPU: Intel Core i9-13900HX (24C 32T)

Min/Max/Avg: 4314/5379/5318 MHz

Codename: Raptor Lake

CPUID: B0671 (GenuineIntel)

GPU: GeForce RTX 4090 Laptop GPU

API: Open CL

Score: 210290, +47.8% vs RTX 3070

VRAM: 15.99 GBhttps://t.co/tPDISVeQDK — Benchleaks (@BenchLeaks) December 30, 2022

Considerando le prestazioni, possiamo immaginare che NVIDIA stia cercando di ottimizzare i propri prodotti anche per il settore mobile. Infatti, una versione mobile della GPU è in grado di esprimere prestazioni eccezionali rispetto ad una scheda video top di gamma pensata per il mercato desktop.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli per la GeForce RTX 4090 mobile ma siamo certi che maggiori dettagli non tarderanno ad arrivare. Possiamo immaginare che NVIDIA stia adattando i modelli di GPU top di gamma desktop della precedente generazione per trasformarle nelle schede video di fascia alta per i laptop da gaming.

Il lavoro di adattamento non è semplice in quanto i portatili offrono limiti in termini di spazio e ventilazione. NVIDIA dovrà quindi ridurre le frequenze operative per evitare surriscaldamenti ma, considerando i risultati di Geekbench, non ci saranno grandi ripercussioni sulle prestazioni della GPU.